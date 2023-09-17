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Польша построит электронный барьер на границе с Белоруссией

Польша объявила тендер на строительство барьера на границе с Белоруссией

Пограничная служба Польши объявила тендер на строительство заграждения с электронными системами слежения на границе с Белоруссией на реке Буг. Об этом сообщил глава МВД республики Мариуш Каминьский на пресс-конференции на пограничном переходе Тересполь — Брест.

Каминьский объяснил, что польские власти не планируют возводить плотину на реке, чтобы не ограничивать гражданам доступ к воде. Главный комендант погранслужбы Польши Томаш Прага отметил, что электронный барьер — это инновационное решение, которое позволит охранять границу 24 часа в сутки и нормально пользоваться рекой.

Каминьский сообщил, что длина заграждения составит 172 км, передает газета Wyborcza. По его словам, барьер будет включать в себя примерно 4,5 тыс. круглосуточно работающих камер, тепловизоров и датчиков движения.

Компании, желающие принять участие в тендере, могут подать заявку до 22 сентября. Конкурс завершится в середине ноября. Работы по созданию заграждения планируют начать до конца года.

Каминьский также заявил, что в октябре должно завершиться строительство электронного барьера с Калининградской областью России. Польские власти начали возводить заграждение в апреле. Каминьский говорил, что после завершения строительства этот участок станет «самой охраняемой границей Евросоюза».

Теги
Польша граница забор заграждение Белоруссия Калининградская область
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