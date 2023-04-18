Польша начала строительство электронного заграждения на границе с Калининградской областью

Польша начала строить электронное заграждение на границе с Россией

Фото: Irek Dorozanski / Polish Ministry of National Defence / Getty Images

Польша начала строить электронное заграждение на границе с Калининградской областью России. Об этом сообщает Wprost со ссылкой на польского министра внутренних дел Мариуша Каминьского.

«У нас будет полный мониторинг всего, что делается на границе с Россией», — заявил Каминьский. По его словам, заграждение будет оборудовано камерами и датчиками движения. Его возведение планируется закончить осенью.

Каминьский добавил, что граница с Россией после этого станет «самой охраняемой границей Евросоюза».

О планах построить электронный забор на границе с Калининградской областью власти Польши объявили в феврале. Стоимость проекта в Варшаве оценили в $84 млн. Протяженность заграждения составит 199 км.

В ноябре 2022 Польша строила на границе временное заграждение из колючей проволоки.