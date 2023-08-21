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В Тюмени Mercedes врезался в столб и протаранил шесть машин. Видео

В Тюмени водитель внедорожника врезался в столб и протаранил шесть машин

В Тюмени Mercedes врезался в столб и протаранил шесть машин. Видео
Video

В Тюмени водитель внедорожника врезался в столб, после чего намеренно протаранил несколько автомобилей, сообщает издание «МегаТюмень».

По словам очевидцев, внедорожник повредил как минимум шесть машин.

Инцидент произошел около полудня у торгового центра «Гудвин». Очевидцы рассказали изданию, что водитель внедорожника Mercedes был «в неадекватном состоянии».

«Водитель автомобиля «Мерседес ML350» совершил столкновение с автомобилями «Лексус», «Рено», «Датсун», «Тойота» и двумя «Мицубиси», — уточнили в ГИБДД.

Позже издание без ссылки на источник сообщило, что виновник аварии был пьян.

Теги
Тюменская область ДТП внедорожник ГИБДД
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