Минэнерго Украины подготовило график отключений света зимой

Блэкауты на Украине предстоящей зимой не планируются, однако графики отключений электроэнергии по стране уже подготовлены. Об этом заявила заместитель главы украинского Минэнерго Светлана Гринчук, передает «РБК Украина».

Гринчук отметила, что предстоящий отопительный сезон будет тяжелым, но украинские энергетики делают все необходимое для качественной подготовки к нему. «Всю весну и лето мы провели в тяжелых ремонтных работах. В то же время, мы пытались составить графики ремонтных работ так, чтобы не ограничивать наших потребителей и подойти к следующему отопительному сезону максимально готовыми», — подчеркнула замминистра.

Минэнерго Украины 12 сентября заявляло, что пока никаких отключений потребителей от электроснабжения во время всего осенне-зимнего периода не предвидится. В дневные часы наблюдается профицит мощностей, поэтому применять графики отключений света с 1 октября не планируется, добавили в ведомстве.

Глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий ранее говорил, что на Украине готовят резервные схемы питания потребителей, запас материалов, оборудования для того, чтобы быстро чинить сети и станции в случае их повреждений. Он призвал украинцев бережно относиться к электроэнергии в осенне-зимний период.

Россия с октября 2022 года наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины. Президент Владимир Путин называл это ответом на взрыв на Крымском мосту. После ударов в украинских регионах возникают проблемы с электричеством.

Российская сторона не раз заявляла, что наносит удары только по военным объектам, атаки по гражданской инфраструктуре исключены. Минобороны среди целей называло склады боеприпасов, элементы военной инфраструктуры, предприятия оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающие их объекты энергетики.