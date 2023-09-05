В Днепре заявили о подготовке к многочасовым отключениям света зимой

Зимой в Днепре возможно многочасовое отключение электроэнергии, сообщил директор компании «ДТЭК Днепровские электросети» Андрей Терещук.

«Отключения будут. Я думаю, что они будут по графику, мы справимся с его выполнением, как и в прошлом году. Мы очень много работали над тем, чтобы наше оборудование не выходило из строя при этих отключениях-включениях. Если мы будем жить без электроэнергии четыре-восемь часов в сутки, это будет хорошо», — сказал он (цитата по «Наш город»).

Он добавил, что основной задачей компании будет четкое соблюдение графика отключений. Город постарается «пройти зиму не хуже, чем в прошлом году», сказал Терещук.

В конце июня председатель правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что энергосистема Украины работает «в режиме сниженной надежности» из-за полученных повреждений. По его словам, больше всего пострадали крупные городские агломерации: Одесса, Киев, Харьков, Львов, Днепр, Запорожье.

Украинская энергосистема будет испытывать дефицит генерации в течение осени и зимы, предупредил Кудрицкий. Ее, по словам главы «Укрэнерго», потребуется «сбалансировать за счет дополнительных факторов». Помочь сети можно путем экономии электроэнергии, увеличения потребления газа и импорта электричества из Европы, а также своевременных поставок необходимого оборудования, уточнил он.



Президент России Владимир Путин называл удары по украинским инфраструктурным объектам ответом на взрыв на Крымском мосту осенью 2022 года. После обстрелов в украинских регионах регулярно возникают проблемы с подачей электроэнергии.



При этом российская сторона не раз заявляла, что наносит удары только по военным объектам, атаки по гражданской инфраструктуре исключены. Минобороны среди целей называло склады боеприпасов, элементы военной инфраструктуры, предприятия оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающие их объекты энергетики.