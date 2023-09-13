Женщина и трое детей под Омском захлебнулись в упавшей в кювет с водой машине

Женщина и трое детей погибли в ДТП в Омской области

Женщина и трое детей погибли в результате аварии в Омской области. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Авария произошла около 12:00 по местному времени (09:00 мск) 12 сентября близ деревни Поспелово в Большеуковском районе. «26-летняя женщина, управляя автомобилем «ВАЗ 2109», не справилась с управлением и съехала в левый по ходу движения кювет, заполненный водой», — сообщили в ведомстве.

В результате машина перевернулась и погрузилась в воду. Водитель и трое детей — мальчики в возрасте 12 и семи лет, а также девятимесячная девочка — захлебнулись, сообщили в прокуратуре.

Упавший в кювет автомобиль обнаружили уже ночью, так как он был частично скрыт кустарниками. К тому моменту машина практически полностью ушла под воду, добавили в ведомстве.

Ранее, 9 сентября, легковой автомобиль врезался в пятиэтажный жилой дом в Иванове. В результате машину смяло ударом. Погибли четыре человека, еще один пострадал, его госпитализировали. В МВД полагают, что водитель машины не справился с управлением.