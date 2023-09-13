Гладков сообщил о сбитой воздушной цели над селом Тулянка

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Воздушная цель сбита системами ПВО над селом Тулянка в Валуйском районе, сообщил губернатор Белгородской области Владислав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, оперативные службы выехали на место и уточняют информацию о последствиях, но, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Валуйский городской округ расположен на юге региона, он граничит с Харьковской областью Украины.

Одновременно с этим в Брянской области силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Унечским районом, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Пострадавших и разрушений также нет, оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия. Район находится в центральной части области.

Утром 13 сентября Гладков рассказал об обстреле поселка Уразово в Белгородской области. «После подворового обхода повреждения выявлены в двух соцобъектах: выбиты окна», — уточнил губернатор. Телеграм-канал Mash сообщил, что от удара пострадали детский сад № 2 и дом престарелых, в котором находились 44 пенсионера и приблизительно 40 сотрудников персонала.