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Авария на шахте в Кузбассе ,  
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Шахта «Листвяжная» возобновила добычу угля после аварии в 2021 году

Шахта «Листвяжная» в Кузбассе после аварии в 2021 году возобновила работу по добыче угля

Шахта «Листвяжная» (входит в холдинг «СДС-Уголь») в Кемеровской области возобновила горные работы по добыче угля после взрыва в шахте в ноябре 2021 года, в результате которого погиб 51 человек. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте холдинга.

«В рамках научного сопровождения по оценке готовности шахты к возобновлению очистных работ специалисты АО НЦ «ВостНИИ» проанализировали проветривание и противопожарную защиту шахты, а также профилактические мероприятия, обеспечивающие эндогенную пожаробезопасность при ведении очистных работ», — говорится в сообщении.

Во время обследования также проверили работу системы безопасности предприятия, крепление горных выработок, состояние дегазационной сети шахты, обеспеченность запасными выходами и их пригодность для передвижения людей.

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