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Военная операция на Украине ,  
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WP узнала число уничтоженных Bradley на Украине

WP: Украина лишилась около 12 бронемашин Bradley
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Военная операция на Украине
Источник в Пентагоне сообщил о 12 уничтоженных на Украине машин Bradley, в середине июля это же количество называли в российском Минобороны
Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters
Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

На Украине уничтожены около дюжины боевых машин пехоты Bradley, пишет The Washington Post со ссылкой на данные высокопоставленного сотрудника Пентагона США. Нидерландский проект Oryx, отслеживающий потери ВСУ, которые можно визуально подтвердить, пишет, что еще «пара десятков» бронемашин получили повреждения разной степени тяжести.

Многие из поврежденных машин были отремонтированы и вернулись на поле боя, некоторые решили отправить в Польшу для прохождения более серьезного ремонта. Как пишет издание, потери в технике были ожидаемы, это не смутило украинское командование. Опрошенные газетой служащие ВСУ рассказали, что большим плюсом Bradley является защищенность экипажа — как правило, солдаты получают лишь незначительные травмы, если машина подорвется на противотанковой мине.

Собеседник WP в Пентагоне рассказал, что украинских военных обучили использованию Bradley в рамках общевойсковой стратегии, которая предполагает общее взаимодействие пехоты, бронетехники и авиации. По его словам, во многих случаях ВСУ придерживались этой стратегии, но есть неподтвержденные сообщения и об обратном. Источник издания предположил, что в некоторых случаях подразделения «просто не используют их в полной мере», а некоторым командирам комфортнее вернутся к более привычному образу действия.

Как выяснила The New York Times, до 20% использованной украинской армией техники в первые две недели наступления были повреждены или уничтожены. В последующие недели уровень потерь снизился до 10%. Источники газеты объяснили такой спад сменой тактикой ВСУ - войска сосредоточились на использовании артиллерии и ракет большой дальности вместо атак через минные поля.

Минобороны России в середине июля отчитывалось об уничтожении 12 машин Bradley. Кроме того, по данным Москвы, с начала наступления ВСУ было уничтожено 17 танков Leopard и пять французских колесных танков АМХ. Министр Сергей Шойгу говорил, что эффективность показали российские линии обороны, минные заграждения и авиация, что «отмечают западные разведки».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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