Депутата Рады Нестора Шуфрича арестовали по подозрению в госизмене

Депутата Рады Нестора Шуфрича арестовали на 60 дней по делу о госизмене

Печерский суд Киева арестовал депутата Верховной рады Украины и бывшего главу МЧС Нестора Шуфрича на 60 дней без возможности внесения залога, сообщает «Страна».

«Это решение было ожидаемым и никого, я думаю, не удивило. Конечно, будем обжаловать в ближайшие дни в установленном порядке», — заявил адвокат Шуфрича Александр Тананакин. Сам депутат отрицает обвинения и называет их «смешными».

Шуфрич избирался в Раду от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), которая запрещена на Украине. Ранее партию возглавлял Виктор Медведчук — его обвиняли в госизмене и других преступлениях, в том числе хищении национальных ресурсов в Крыму. В прошлом году российские власти обменяли Медведчука на украинских военнопленных.

Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает Шуфрича в госизмене. По данным ведомства, он «систематически» распространял пророссийские заявления.

«Украинская правда» писала, что дело Шуфрича связано с расследованием дела бывшего заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Владимира Сивковича, которого также подозревают в госизмене.

Источники «Украинской правды» и «РБК-Украина» сообщали, что СБУ провела обыски у депутата 15 сентября. По данным ТСН, сотрудники нашли в доме Шуфрича ордена с георгиевскими лентами, кители и гербы Российской империи.