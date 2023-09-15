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СБУ провела обыски у депутата Рады и соратника Медведчука Нестора Шуфрича

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Военная операция на Украине
Шуфрича подозревают в госизмене и сотрудничестве с ФСБ. У него провели обыски, информацию о задержании депутата пока опровергли. Он член запрещенной на Украине ОПЗЖ, известен своим частым участием в драках с политиками и не только
Нестор Шуфрич
Нестор Шуфрич (Фото: Владимир Тарасов / zumapress.com / Global Look Press)

Служба безопасности Украины проводит обыски у депутата Верховной Рады Украины Нестора Шуфрича, сообщают «Украинская правда» и «РБК-Украина».

По данным источников «Украинской правды», его подозревают в госизмене. По версии следствия, он сотрудничал с сотрудником ФСБ. Издание связывает дело Шуфрича с расследованием в отношении бывшего заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Владимира Сивковича, которого также подозревают в госизмене.

Шуфрич избрался в Раду от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), которую возглавлял Виктор Медведчук. Ее деятельность на Украине запретили. Медведчука год назад российская сторона обменяла на украинских военнопленных.

Информацию о задержании Шуфрича источники «РБК-Украина» и «Суспiльне» опровергли. Собеседник последнего пояснил, что Сивкович был «фсбэшником» и координировал «работу российской агентуры на Украине», по его заданию Шуфрич был «рупором Кремля».

Шуфрич родился в 1966 году в Ужгороде (Закарпатская область). С 1996 по 2007 год был членом Социал-демократической партии Украины, в 1998-м в первый раз избрался от нее в Верховную раду. В 2006–2007 годах был главой МЧС страны при тогдашнем премьер-министре Викторе Януковиче.

В 2007-м избрался в Раду уже от «Партии регионов» Януковича, в которую входил до 2014 года. В 2010–2012 годах был зампредседателя СНБО.

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В 2014-м снова стал народным депутатом, но уже от «Оппозиционного блока» Юрия Бойко, три года спустя присоединился к партии «За жизнь» Вадима Рабиновича. В 2018-м ее возглавил Медведчук, в том же году две партии объединились в ОПЗЖ, и год спустя Шуфрич избрался в Раду последнего созыва по ее спискам.

Шуфрич известен тем, что не раз участвовал в драках. Например, в 2004 году у него был конфликт с доверенными лицами тогдашнего кандидата в президенты Виктора Ющенко. ТСН пишет, что в этой стычке также был замечен экс-президент страны Петр Порошенко. В 2009-м Шуфрич подрался с соратником по «Партии регионов» Сергеем Лавочкиным, поскольку он не сообщил Шуфричу о визите Януковича в Крым.

В 2014-м Шуфрич прямо в Раде вступил в драку в депутатом Николаем Паламарчуком. В 2019-м Шуфрич подрался с журналистом Юрием Бутусовым в эфире ток-шоу. Сейчас Бутусов был одним из тех, кто распространил информацию о задержании Шуфрича.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина Шуфрич Виктор Медведчук госизмена
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