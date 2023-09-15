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На месте бывшего рынка «Алмаз» в Ростовской области загорелся склад

МЧС: под Ростовом-на-Дону загорелись складные помещения на площади 200 кв. м

На месте бывшего рынка «Алмаз» в Ростовской области загорелся склад
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Склад загорелся под Ростовом-на-Дону на площади 200 кв. м, сообщили РБК в ГУ МЧС по Ростовской области.

«Произошло возгорание складского помещения. Площадь примерно 200 кв. м, на месте работает шесть единиц техники. В 17:57 — ликвидация открытого горения», — заявили в ведомстве.

Как передает корреспондент ТАСС, пожар начался в районе Новочеркасского шоссе, 15, раньше на этом месте находился рынок «Алмаз». По данным сервиса онлайн-карт «2ГИС», по этому адресу находятся, в частности, металлобаза «Супермет», а также компании «БрикСнаб» и «Культ Кирпича», продающие логистические и строительные товары.

22 июня в пригороде Ростова-на-Дону загорелись склады на вещевом рынке, площадь пожара превысила 2 тыс. кв. м. Причиной возникновения огня стало короткое замыкание. Как уточнило издание «РБК Ростов», пожар охватил рынок «Классик», на котором продавались бытовая техника и товары для дома.

Теги
МЧС новости Ростов-на-Дону склад
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