Jerusalem Post опубликовала рейтинг евреев с Пригожиным и без Зеленского

Евгений Пригожин (Фото: Лев Бородин / ТАСС)

Израильская газета The Jerusalem Post обнародовала ежегодный список «50 самых влиятельных евреев в мире», включив в него посмертно основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и исключив президента Украины Владимира Зеленского.

Издание отметило, что Пригожин, которого поместили на дополнительную 52 строчку, прошел путь от «киоска с хот-догами» до «высококлассной ресторанной империи» и прозвища «повар Путина».

Его также назвали основателем «фабрики троллей», которую якобы использовали для вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году. Однако мировую известность Пригожин получил в июне 2023 года по время «похода на Москву», пишет The Jerusalem Post.

В прошлом году Зеленского поместили на вторую строчку рейтинга, назвав его «не только самым влиятельным евреем мира, но и одним из самых влиятельных людей на свете». Однако в 2023 году его не включили в топ-50.

В список включены политики, предприниматели, звезды шоу-бизнеса, общественные деятели, имеющие еврейское происхождение. Первую позицию занял глава американской компании OpenAI Сэм Альтман, вторую — премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, а третью — госсекретарь США Энтони Блинкен.

Публикация рейтинга приурочена к празднику Рош ха-Шана — еврейскому Новому году.