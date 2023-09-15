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Jerusalem Post опубликовала рейтинг евреев с Пригожиным и без Зеленского

The Jerusalem Post опубликовала рейтинг евреев с Пригожиным и без Зеленского
Евгений Пригожин
Евгений Пригожин (Фото: Лев Бородин / ТАСС)

Израильская газета The Jerusalem Post обнародовала ежегодный список «50 самых влиятельных евреев в мире», включив в него посмертно основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и исключив президента Украины Владимира Зеленского.

Издание отметило, что Пригожин, которого поместили на дополнительную 52 строчку, прошел путь от «киоска с хот-догами» до «высококлассной ресторанной империи» и прозвища «повар Путина».

Его также назвали основателем «фабрики троллей», которую якобы использовали для вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году. Однако мировую известность Пригожин получил в июне 2023 года по время «похода на Москву», пишет The Jerusalem Post.

В прошлом году Зеленского поместили на вторую строчку рейтинга, назвав его «не только самым влиятельным евреем мира, но и одним из самых влиятельных людей на свете». Однако в 2023 году его не включили в топ-50.

В список включены политики, предприниматели, звезды шоу-бизнеса, общественные деятели, имеющие еврейское происхождение. Первую позицию занял глава американской компании OpenAI Сэм Альтман, вторую — премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, а третью — госсекретарь США Энтони Блинкен.

Публикация рейтинга приурочена к празднику Рош ха-Шана — еврейскому Новому году.

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Евгений Пригожин в 1990 году стал заниматься бизнесом, начав с продажи хот-догов. В 1996 году он открыл рестораны «Старая таможня», «Русский китч», «Семь сорок» и «Строгановский дворец» в Санкт-Петербурге. В том же году бизнесмен основал компанию «Конкорд кейтеринг».

Его имя также связывают с созданным летом 2013 года Агентством интернет-исследований, которое в прессе называли «фабрикой троллей». В США эту структуру обвиняли во вмешательстве в выборы. Сам Пригожин долгое время это опровергал. В феврале 2023 года бизнесмен заявил, что придумал Агентство интернет-исследований. «Создано оно было для защиты российского информационного пространства от хамской агрессивной пропаганды антироссийских тезисов со стороны Запада», — заявил Пригожин.

Бизнесмен также был основателем ЧВК «Вагнер», которая принимала участие в наземных операциях в Сирии и странах Африки, а также в ходе спецоперации на Украине.

23 июня Пригожин заявил, что российские военные нанесли удар по лагерю ЧВК «Вагнер», в результате чего погибло «погибло огромное количество бойцов». После этого он начал «марш справедливости». Минобороны утверждения Пригожина опровергло, назвав их «информационной провокацией».

Вскоре ФСБ и Генпрокуратура отчитались о возбуждении уголовного дела против Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса по факту организации вооруженного мятежа.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что провел переговоры с Пригожиным, они достигли договоренности об остановке движения бойцов ЧВК на Москву. Глава Белоруссии заявил, что бойцам Пригожина дадут гарантии безопасности. 27 июня уголовное дело о мятеже было закрыто. Президент России Владимир Путин заявил, что «организаторы мятежа предали свою страну и народ».

Пригожин погиб 23 августа 2023 года при крушении самолета Embraer Legacy в Тверской области.

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Евгений Пригожин Владимир Зеленский рейтинги евреи
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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