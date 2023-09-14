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В Ливии от наводнений и ливней погибли свыше 8 тыс. человек

8 тыс. человек погибли в Ливии из-за наводнений, еще 10 тыс. пропали без вести

Более 8 тыс. человек погибли в результате ливней и наводнений в Ливии, еще 10 тыс. пропали без вести. Об этом Al-Arabiya заявил спикер ливийского парламента.

По его словам, больше 30 тыс. человек эвакуировали из города Дерна, который стал центром стихийного бедствия. Он более других населенных пунктов Ливии пострадал от наводнения. Мэр Дерна Абдель Манам аль-Гайти сказал телеканалу, что власти ожидают еще больше жертв — до 20 тыс. человек.

Глава Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии, столица которого находится в Триполи, Абдель Хамид Дбейба отдал распоряжение бесплатно заправлять самолеты, прибывающие на помощь пострадавшим от наводнения в восточных регионах страны, передает ТАСС со ссылкой на ливийский телеканал Libya al-Ahrar. По его словам, большинство людей смыло в море, из-за чего рыбакам приходится использовать сети для вылавливания тел.

10 сентября на восточную Ливию обрушился ураган «Даниэль». Он затронул города Бенгази, Дерна и Джабаль аль-Ахдар, которые находятся на берегу. Власти Ливии объявили три района в восточной провинции Киренаика (в нее входит Дерна) зоной бедствия. Из-за урагана обрушились две плотины, которые окружали город, в связи с чем произошло наводнение. Вода разрушила дома и дороги, правительство объявило чрезвычайное положение.

Теги
ураган Ливия наводнение погибшие
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