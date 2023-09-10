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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Нагорный Карабах договорился с Азербайджаном о доставке гумпомощи

Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
В Степанакерте и Баку сообщили о договоренности открыть два коридора, в том числе Лачинский, для гуманитарной помощи. 9 сентября Азербайджан заявил, что Россия направила в Карабах грузовик по маршруту через город Агдам
Фото: Александр Патрин / ТАСС
Фото: Александр Патрин / ТАСС

Власти непризнанного Нагорного Карабаха договорились с Азербайджаном об открытии коридоров доставки гуманитарной помощи в обмен на восстановление дорожного сообщения с Арменией, пишет Reuters.

Впервые об этом сообщило «Арменпресс» со ссылкой на информационный центр Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха): как передавало агентство, карабахские власти «решили разрешить доступ российских товаров в республику через город Аскеран». Он расположен в 14 км к северо-востоку от Степанакерта, недалеко от линии фронта с Азербайджаном.

В заявлении отмечалось, что этот шаг был вызван серьезными гуманитарными проблемами в регионе. Помимо того, стороны договорились о возобновлении движения гуманитарных грузов российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста по Лачинскому коридору.

Это подтвердили в Баку. Советник президента Азербайджана по внешней политике Хикмет Гаджиев сообщил Reuters, что оба маршрута будут открыты одновременно, а азербайджанский контрольно-пропускной пункт в Лачинском коридоре, который соединяет Армению и Нагорный Карабах, останется на месте.

Лачинский коридор расположен в Лачинском районе Азербайджана. Шестикилометровая трасса — единственная дорога из Карабаха в Армению. Ереван обвиняет Баку в его блокировке, что мешает подаче в Нагорный Карабах газа и электроэнергии, поставкам в регион продуктов и лекарств.; президент Азербайджана Ильхам Алиев несколько раз опровергал это, заявляя, что путь открыт для граждан и перевозок в гуманитарных целях. Баку объяснял установку там КПП борьбой с незаконной транспортировкой оружия со стороны Еревана.

Лачинский коридор в соответствии с договоренностями Еревана, Баку и Москвы должны держать под контролем российские миротворцы.

Днем 9 сентября азербайджанское общество Красного Полумесяца сообщило, что Российское общество Красного креста направило в Карабах грузовик с продовольственной и другой помощью; он поехал по маршруту через азербайджанский город Агдам.

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Договоренности были достигнуты в день, когда в Нагорном Карабахе избрали нового президента — им стал Самвел Шахраманян. Араик Арутюнян, который был главой государства с 2020 года, объявил об отставке в конце августа. В Баку назвали выборы нарушением Конституции, законов Азербайджана и принципов международного права. Евросоюз не признал их легитимность.

Нагорный Карабах с преимущественно армянским населением в советское время входил в состав Азербайджанской ССР, но в 1991 году объявил о своей независимости. После завершения первой карабахской войны в 1994 году регион фактически находился под контролем Армении: хотя независимость самопровозглашенной республики Ереван поддержал, но юридически не признал.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Нагорный Карабах Азербайджан Армения Лачинский коридор гуманитарная помощь
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