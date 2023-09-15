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Мосгорсуд оставил в силе арест сопредседателя «Голоса» Мельконьянца

Мосгорсуд признал законным арест сопредседателя «Голоса» Григория Мельконьянца

Мосгорсуд оставил в силе арест сопредседателя «Голоса» Мельконьянца
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Московский городской суд оставил в силе арест сопредседателя движения «Голос» (Минюст включил его в реестр иностранных агентов) Григория Мельконьянца по делу об организации деятельности нежелательной организации. Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Постановление Басманного суда Москвы оставлено без изменения, жалоба защиты Мельконьянца — без удовлетворения», — заявила собеседница агентства.

Суд арестовал сопредседателя «Голоса» 18 августа, ему вменили организацию деятельности нежелательной в России организации (ч. 3 ст. 284.1 Уголовного кодекса). Вину Мельконьянц не признал. 17 августа у него прошли обыски, как и еще у 13 человек в восьми городах, в частности у экс-координаторов «Голоса» Владислава Ходаковского в Воронеже и Софии Ивановой (внесена в список иноагентов) в Рязани.

Как заявил сопредседатель движения «Голос» Станислав Андрейчук в разговоре с РБК, обыски были связаны с уголовным делом по признанной в России нежелательной организации «Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами» (ENEMO). По его словам, «Голос» был также участником ENEMO, но после признания компании нежелательной в 2021 году перестал взаимодействовать с ней.

На заседании суда 18 августа адвокат Мельконьянца Михаил Бирюков сослался на решение Кировского областного суда и постановление Центрального суда Барнаула, согласно которым движение не входит в ENEMO.

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Движение «Голос», выступающее в защиту прав избирателей, основано в 2000 году. Оно обучает и готовит наблюдателей, а также делает аналитические доклады о ходе проведения выборов. В 2021 году Минюст признал «Голос» иностранным агентом.

Теги
Григорий Мельконьянц Мосгорсуд нежелательные организации Голос
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