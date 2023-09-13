 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 сентября
EUR ЦБ: 101,56 (-1,97) Инвестиции, 12 сен, 16:21 Курс доллара на 13 сентября
USD ЦБ: 94,7 (-1,8) Инвестиции, 12 сен, 16:21
Маск объяснил отказ включить Starlink у Крыма санкциями США Политика, 08:18
Киборги в игре. Станет ли фиджитал спортом будущего Спорт, 08:00
Женщина и трое детей погибли в ДТП в Омской области Общество, 07:44
Путин встретился с Ким Чен Ыном на космодроме «Восточный». Видео Политика, 07:28
Минобороны сообщило о повреждении двух российских кораблей ракетами ВСУ Политика, 07:10
12 популярных российских акций: прогнозы цен и дивидендов Pro, 07:07
Раку Александра Невского застрахуют на ₽21 млрд Общество, 07:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Власти Одесской области сообщили о последствиях ночной атаки дронов Политика, 06:32
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря Политика, 06:31
«Почта России» собралась открыть компанию в ОАЭ Бизнес, 06:04
МИД отказался считать Россию врагом Армении Политика, 06:02
Безопасность, утечки и переход на российское ПО: что движет ИТ вперед РБК и Softline, 06:01
При атаке на судоремонтный завод в Севастополе пострадали 24 человека Политика, 05:39
Минобороны заявило об ударах по четырем пунктам дислокации ВСУ в ДНР Политика, 05:33
Политика ,  
0 

Путин встретился с Ким Чен Ыном на космодроме «Восточный». Видео

Появились кадры встречи Путина и Ким Чен Ына на космодроме «Восточный»
На кадрах, которые показала пресс-служба Кремля, Ким Чен Ын выходит из машины и жмет Путину руку. Затем политики обмениваются приветствиями. Ким Чен Ын прибыл в Россию для переговоров с Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу

Президент России Владимир Путин встретился с руководителем КНДР Ким Чен Ыном на космодроме «Восточный» в Амурской области, сообщает пресс-служба Кремля.

На кадрах, которые показала пресс-служба, видно, как Ким Чен Ын выходит из автомобиля и, подойдя к Путину, жмет ему руку. Политики здороваются, и северокорейский лидер благодарит российского президента за приглашение в страну.

Ким Чен Ын прибыл в Россию на спецпоезде. Как говорил РБК источник в российской делегации, 13 сентября у него запланированы переговоры с российским президентом. Как писал корреспондент ВГТРК Павел Зарубин, они должны пройти на космодроме «Восточный». Затем, 16 сентября, Ким Чен Ын должен встретиться с российским министром обороны Сергеем Шойгу, говорил источник РБК.

Теги
Персоны
Владимир Путин Ким Чен Ын встреча
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Захарова заявила о возвращении диалога с КНДР в «доковидное русло»
Политика
США заявили о готовности к мерам против сотрудничества КНДР и России
Политика
Ким Чен Ын назвал свой визит демонстрацией важности стратегических связей
Политика