Путин встретился с Ким Чен Ыном на космодроме «Восточный». Видео

На кадрах, которые показала пресс-служба Кремля, Ким Чен Ын выходит из машины и жмет Путину руку. Затем политики обмениваются приветствиями. Ким Чен Ын прибыл в Россию для переговоров с Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу

Президент России Владимир Путин встретился с руководителем КНДР Ким Чен Ыном на космодроме «Восточный» в Амурской области, сообщает пресс-служба Кремля.

На кадрах, которые показала пресс-служба, видно, как Ким Чен Ын выходит из автомобиля и, подойдя к Путину, жмет ему руку. Политики здороваются, и северокорейский лидер благодарит российского президента за приглашение в страну.

Ким Чен Ын прибыл в Россию на спецпоезде. Как говорил РБК источник в российской делегации, 13 сентября у него запланированы переговоры с российским президентом. Как писал корреспондент ВГТРК Павел Зарубин, они должны пройти на космодроме «Восточный». Затем, 16 сентября, Ким Чен Ын должен встретиться с российским министром обороны Сергеем Шойгу, говорил источник РБК.