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Северное сияние в нескольких регионах России. Видео

Появились кадры с северным сиянием в нескольких регионах России
В ночь на 15 сентября северное сияние наблюдали над Санкт-Петербургом, Якутией, Карелией, Мурманской и Ленинградской областями. За несколько дней до этого сияние его в Коми, ЯНАО и Кузбассе

Северное сияние в нескольких регионах России. Видео
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В ночь на 15 сентября жители Ленинградской области и Карелии наблюдали северное сияние. Над первым регионом оно появлялось как минимум дважды, пишет «Фонтанка» со ссылкой на сообщения в соцсетях.

Фотографию с запечатленным на ней природным феноменом показал в телеграм-канале мурманский губернатор Андрей Чибис. По данным ЯСИА, сияние также появилось в Якутии.

За несколько дней до этого, в ночь с 12 на 13 сентября, сияние видели в небе над Кузбассом, пишет журнал «Сибдепо». На фотографиях, которые показал портал, оно было пурпурным (в Мурманской области — зеленым).

В Коми сияние появлялось в ночь на 12 сентября, пишет БНК. Вспышки были яркими, и местные жители могли видеть явление без спецтехники, отмечает издание.

Фотографией северного сияния поделился 13 сентября в социальной сети «ВКонтакте» губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов. Сияние, по его словам, можно было наблюдать в Салехарде.

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Северное сияние, или аврора (Aurora Borealis), — оптическое явление, при котором верхний слой атмосферы планеты светится зелеными, красными, желтыми, синими и фиолетовыми цветами. Несмотря на название, это природное явление можно наблюдать и в Южном полушарии, например в Австралии. Однако там его называют южным сиянием.

Теги
Северное сияние Ленинградская область Санкт-Петербург Карелия Мурманская область
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