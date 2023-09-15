Северное сияние в нескольких регионах России. Видео
В ночь на 15 сентября жители Ленинградской области и Карелии наблюдали северное сияние. Над первым регионом оно появлялось как минимум дважды, пишет «Фонтанка» со ссылкой на сообщения в соцсетях.
Фотографию с запечатленным на ней природным феноменом показал в телеграм-канале мурманский губернатор Андрей Чибис. По данным ЯСИА, сияние также появилось в Якутии.
За несколько дней до этого, в ночь с 12 на 13 сентября, сияние видели в небе над Кузбассом, пишет журнал «Сибдепо». На фотографиях, которые показал портал, оно было пурпурным (в Мурманской области — зеленым).
В Коми сияние появлялось в ночь на 12 сентября, пишет БНК. Вспышки были яркими, и местные жители могли видеть явление без спецтехники, отмечает издание.
Фотографией северного сияния поделился 13 сентября в социальной сети «ВКонтакте» губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов. Сияние, по его словам, можно было наблюдать в Салехарде.
Северное сияние, или аврора (Aurora Borealis), — оптическое явление, при котором верхний слой атмосферы планеты светится зелеными, красными, желтыми, синими и фиолетовыми цветами. Несмотря на название, это природное явление можно наблюдать и в Южном полушарии, например в Австралии. Однако там его называют южным сиянием.