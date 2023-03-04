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Яркое северное сияние по всему миру после вспышки на Солнце. Фотогалерея

В конце февраля — начале марта северное сияние наблюдалось в нехарактерных широтах: редкое явление увидели жители средней полосы России, Новой Зеландии, Латвии и других стран. Каким было редкое небесное явление — в материале РБК
Яркое северное сияние по всему миру после вспышки на Солнце. Фотогалерея

В конце февраля северное сияние вышло за пределы высоких широт и стало видно жителям более южных регионов. Это произошло из-за мощных вспышек на Солнце — полярное сияние появляется, когда отделившиеся от звезды заряженные частицы воздействуют на разреженные газы в верхних слоях атмосферы. Пик солнечной активности был в ночь на 17 февраля, а магнитная буря, последовавшая за ним, бушевала еще несколько дней

Теги
мультимедиа природа Северное сияние солнечная энергия вспышка астрономическое явление
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