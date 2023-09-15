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«Ведомости» узнали о письме узбекской диаспоры Медведеву о еде мигрантам

«Ведомости»: узбекская диаспора просит обязать делать места питания для приезжих
Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС
Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС

Региональная общественная организация Узбекская национально-культурная автономия в городе Москве обратилась к зампреду российского Совбеза Дмитрию Медведеву с просьбой законодательно обязать работодателей обеспечивать их сотрудников — трудовых мигрантов местами для питания. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на письмо организации на имя политика. Медведев с февраля прошлого года возглавляет межведомственную комиссию Совбеза по вопросам совершенствования миграционной политики.

В своем обращении организация указала, что в социальных сетях появляются видеоролики: на кадрах видно, что трудовые мигранты массово проводят обеденное время вне стройплощадок, где работают. Отсутствие мест для питания «создает неудобства» как для самих мигрантов, так и для россиян, говорится в письме.

Создание условий для питания трудовых мигрантов на территории объектов позволит устранить причину стихийного возникновения уличных торговых точек, где строители покупают еду, считает глава узбекской диаспоры Бахром Исмаилов.

Председатель Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов, в свою очередь, заявил газете, что места для хранения и приема пищи на стройках существуют давно. Он не исключил возможность конфликтов по этим вопросам в случаях, когда недобросовестные работодатели не заботятся о создании точек питания для своих сотрудников.

Согласно ст. 108 ТК, работодатель не обязан создавать места для питания работников, если у них есть перерыв для отдыха и приема пищи. На работах, где по условиям производства предоставить такой перерыв невозможно, работодатель обязан обеспечить сотрудникам возможность приема пищи и отдыха в рабочее время.

В России между мигрантами не раз происходили массовые драки, в том числе из-за проблем с обеспечением питания. Так, в начале июня на стройке у Лахта-центра в Санкт-Петербурге подрались несколько десятков мужчин. «Известия» со ссылкой на работников стройки писали, что драка произошла из-за бесплатной еды. Собеседники рассказали изданию, что полиция проводит проверки в этом районе из-за незаконной продажи продуктов питания. Когда деятельность торговцев приостанавливают, рабочие пытаются забрать еду бесплатно, поясняла газета.

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мигранты Узбекистан диаспора общественное питание Дмитрий Медеведев
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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