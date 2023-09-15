Небензя назвал объем помощи Украине от ООН за год

Небензя: Украина в 2023 году получила от ООН $1,83 млрд на гуманитарную помощь

Украина в 2023 году получила от ООН около $1,83 млрд на оказание гуманитарной помощи, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности. Его слова приводит пресс-служба российского постпредства.

«Примечательно, что лидером по привлечению донорского внимания уверенно остается Украина, на оказание гуманитарной помощи которой ООН только в этом году уже получила $1,83 млрд», — сказал Небензя.

Он подчеркнул, что эта сумма на $300 млн больше, чем для поддержки Сирии, и на $1 млрд больше, чем на помощь населению Афганистана.

С начала российской военной операции многие страны выделяли Украине средства на гуманитарную помощь. Как писала газета The Washington Post, Киев стал крупнейшим получателем помощи от США со Второй мировой войны. Согласно официальным данным, на которые сослалась газета, Вашингтон после 24 февраля 2022 года направил Украине $66,2 млрд в качестве военной, финансовой и гуманитарной помощи.