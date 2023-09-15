Жителей Небраски эвакуировали после взрыва вагона с с хлорной кислотой

В американском штате Небраска взорвался вагон поезда с хлорной кислотой, жителей западной части штата эвакуировали из-за токсичного дыма, образовавшегося в результате пожара, передает телеканал ABC.

Взрыв произошел в поезде, который стоял на железнодорожной станции компании Union Pacific в Норт-Платте. В одном из вагонов находилась хлорная кислота, которая используется при изготовлении взрывчатых веществ, а также различных пищевых продуктов и лекарств.

Пострадавших нет, ни один вагон не сошел с рельсов. Однако местные власти решили эвакуировать местных жителей в радиусе одной мили от взрыва, было перекрыто шоссе между Норт-Платтом и Херши.

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