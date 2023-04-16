Поезд с опасными веществами сошел с путей и загорелся в американском штате Мэн

В США сошел с рельсов и загорелся поезд с опасными веществами

В американском штате Мэн неподалеку от деревни Роквуд сошел с рельсов и загорелся поезд компании Canadian Pacific Railways (Канадские тихоокеанские железные дороги), перевозивший в том числе опасные вещества, передает местное отделение Fox News со ссылкой на заявление компании.

Роквуд находится в округе Сомерсет примерно в 72 км от границы с Канадой.

Компания заявила, что состав сошел с рельсов из-за размытия путей в районе озера Мусхед. Оно является крупнейшим водоемом с пресной водой в штате. По данным Canadian Pacific Railways, в результате возгорания пострадали только локомотив и вагоны с лесоматериалами, опасные вещества огонь не затронул.

Эвакуации не было и угрозы для населения нет, добавила компания. Какие именно потенциально опасные вещества перевозил поезд, не уточняется.

О том, что с рельсов сошел поезд, сообщает также пожарно–спасательный департамент Роквуда, пишет CNN. Директор Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями округа Сомерсет Майкл Смит сказал, что многочисленные службы экстренного реагирования штата и местных служб прибыли на место происшествия.

В феврале в штате Огайо сошел с рельсов поезд, примерно в 20 вагонах которого находились опасные химические вещества, включая винилхлорид (производное этилена, взрывоопасен и при горении выделяет токсичные вещества). В близлежащем населенном пункте тогда объявили эвакуацию жителей.

Месяц спустя поезд той же компании Norfolk Southern вновь сошел с рельсов в Огайо. По словам пресс-секретаря компании, с рельсов сошли около 20 вагонов состава, состоящего из 212 вагонов. Никто не пострадал, утечек вредных веществ также обнаружено не было.

Тем не менее, Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями округа ради предосторожности попросило граждан, проживающих в радиусе около 305 м от места происшествия, оставаться дома.