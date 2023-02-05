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В США эвакуировали половину города после крушения поезда с опасным грузом

В Огайо с рельсов сошли вагоны с опасными веществами, начался пожар
После крушения поезда власти города Восточная Палестина (штат Огайо) объявили чрезвычайное положение и эвакуацию. Она затронула почти половину местных жителей

В американском штате Огайо около 50 вагонов товарного поезда сошли с рельсов, что привело к пожару, передает Associated Press. Около 20 из них перевозили опасные химические вещества. В близлежащем населенном пункте объявили эвакуацию жителей. 

Инцидент произошел накануне в районе города Восточная Палестина, у границы штатов Огайо и Пенсильвания. Крушение привело к возгоранию, которое до сих пор не потушили.

Поезд следовал из Мэдисона (штат Иллинойс) в Конвей (штат Пенсильвания), везя различные товары, указал железнодорожный оператор Norfolk Southern. Он заявил, что 20 из более чем 100 вагонов были загружены опасными веществами. В 14 вагонах был винилхлорид (производное от этилена, взрывоопасен и при горении выделяет токсичные вещества), сообщил журналистам Майкл Грэм, член Национального совета по безопасности на транспорте. По его словам, пожар на месте продолжается, но его интенсивность удалось снизить.

По факту произошедшего начато федеральное расследование, мониторинг воздуха на месте происшествия не демонстрирует опасных показателей, пишет агентство. Тем не менее, местные власти объявили чрезвычайное положение и приняли решение об эвакуации населения. Она затронула почти половину жителей Восточной Палестины (от 1500 до 2000 тыс. при населении города примерно в 5 тыс. человек), сказал руководитель местной администрации Трент Конауэй.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Огайо поезд сход с рельсов опасные вещества Пенсильвания Пожар
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