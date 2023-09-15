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Дело инстаблогеров ,  
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Суд оштрафовал взломщиков телеграм-канала Блиновской

Взломщиков телеграм-канала Елены Блиновской оштрафовали на ₽100 тыс. каждого
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Дело инстаблогеров

Дмитровский городской суд Московской области оштрафовал двух мужчин, взломавших телеграм-канал блогера Елены Блиновской, на 100 тыс. руб. каждого, сообщили ТАСС в суде.

Фигурантами дела являются бывший сотрудник «Вымпелкома» Данила Докучаев и его приятель Никита Судариков. Их признали виновными по ч. 3 ст. 183 (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну) и ч. 3 ст. 272 УК (неправомерный доступ к компьютерной информации).

Кроме штрафа, мужчинам запретили заниматься деятельностью в сфере компьютерной информации сроком на один год.

Блиновскую, которую обвиняют в уклонении от уплаты налогов, поместили под домашний арест и запретили пользоваться интернетом, однако после задержания блогера в ее телеграм-канале стали появляться новые посты. В июне правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту взлома телеграм-канала Блиновской.

Как рассказала ТАСС адвокат блогера, за один день до задержания Блиновской (26 апреля) специалист офиса «Вымпелком» Докучаев, находясь в салоне офиса в подмосковном Дмитрове, сфотографировал на телефон персональные данные клиентов компании, среди которых была и Блиновская. 30 апреля он без присутствия клиентки «произвел замену сим-карты по сценарию «владелец с паспортом», затем активировал сим-карту, «в результате чего новый пользователь мог ею пользоваться», говорится в материалах дела.

Следствие и суд установили, что Докучаев осуществил замену сим-карты, используя принадлежащую ему рабочую учетную запись. Сливать данные абонентов компании ему предложил Судариков.

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Блиновская известна как автор «марафонов желаний» — курса лекций и практических занятий по личностному росту. По версии следствия, блогер с 2019 по 2021 год не уплатила налоги на сумму более 918 млн руб. Следственный комитет считает, что она разделила свой бизнес на множество частей, чтобы платить налоги по упрощенной системе. Блогера также обвиняют в отмывании 43 млн руб. Она находится под домашним арестом, его продлили до 26 октября.

Теги
Елена Блиновская Telegram взлом штраф
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