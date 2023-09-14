Тульские власти объяснили взрыв и эвакуацию жителей нескольких деревень

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Звуки взрывов, которые слышали жители Тульской области, и эвакуация в нескольких населенных пунктах связаны с тем, что специалисты Минобороны уничтожали в Тепло-Огаревском районе взрывоопасный предмет, сообщили РБК в пресс-службе министерства по региональной безопасности области.

О сильном взрыве в Тульской области ранее писал телеграм-канал Baza. По его данным, речь шла об авиационной ракете, которую обнаружили во время полевых работ 12 сентября. Инженеры Минобороны решили, что перевозить предмет небезопасно, поэтому уничтожили его на месте. Уничтожение прошло без происшествий, никто не пострадал.

При этом жителей нескольких деревень в Тепло-Огаревском районе — Бродиловка, Заречье, Ивановка и Бирюлевка — эвакуировали, за ними приехали несколько автобусов и увезли их подальше от домов.

«В соответствии с ранее принятым решением были проведены все запланированные мероприятия по ликвидации взрывоопасного предмета на месте путем контролируемого подрыва», — заявили РБК в министерстве по региональной безопасности Тульской области, добавив, что жители близлежащих населенных пунктов вернулись в свои дома.

5 августа жители тульского поселка Хомяково, города Алексин, Ясногорского и Дубенского районов, а также Зареченского округа слышали несколько взрывов, писал телеграм-канал Mash и местные СМИ. Позже власти Тульской области заявили, что чрезвычайных происшествий на территории региона не происходило, а звуки взрывов были связаны с плановым пролетом военной авиации.