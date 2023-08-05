Тульское правительство объяснило звуки взрывов пролетом военной авиации

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Чрезвычайных происшествий в Тульской области не зарегистрировано, сообщили РБК в пресс-службе правительства региона.

«Нештатных ситуаций на территории региона не происходило, плановый пролет военной авиации», — заявили в правительстве.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что жители Тульской области услышали два сильных взрыва. О «громких хлопках» в небе «Тульским новостям» рассказали жители поселка Хомяково. О звуках взрывов также сообщили жители города Алексин, Ясногорского и Дубенского районов, а также Зареченского округа, пишет издание «Тульская Пресса».

По данным Mash, взрывы также звучали в небе над Калужской областью, предположительно, сработала система ПВО. «Калужские новости» пишут, что «два хлопка раздались около 19:00 с промежутком в пять минут». Калужский телеканал «Ника» опубликовал видео от подписчиков, на котором видно неизвестный летящий объект.

Калужские власти ситуацию пока не комментировали. РБК обратился за комментарием в пресс-службу правительства региона.