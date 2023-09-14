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Посольство США ответило на решение о высылке дипломатов из России

Посольство США в Москве осудило высылку дипломатов из России
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

США осуждают «неспровоцированную высылку» американских дипломатов из России, заявил РБК пресс-секретарь посольства США в Москве.

В посольстве выразили «решительный протест против продолжающихся попыток российского правительства запугивать и преследовать сотрудников посольства США».

«Соединенные Штаты сожалеют, что Российская Федерация в очередной раз предпочла конфронтацию и эскалацию конструктивному дипломатическому взаимодействию. Правительство США отреагирует соответствующим образом», — говорится в сообщении.

14 сентября посла США Линн Трейси вызвали в МИД России и сообщили, что первый и второй секретарь американского посольства Джеффри Силлин и Дэвид Бернстайн объявлены персонами нон грата. Им предписали покинуть страну в течение семи суток.

В МИДе сообщили, что они поддерживали связь с Робертом Шоновым и давали ему задания за материальное вознаграждение.

Роберт Шонов — бывший сотрудник консульства США во Владивостоке, гражданин России. Его задержали и арестовали в марте по обвинению в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством (ст. 275.1 УК). В конце августа Шонову предъявили обвинения.

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По версии ФСБ, Шонов по заданию Силлина и Бернстайна собирал информацию о ходе военной операции, мобилизационных процессах в регионах, а также о возможных протестах перед выборами президента России в 2024 году. За это он получал денежное вознаграждение, утверждает спецслужба. На опубликованных ФСБ кадрах допроса Шонов признает свою вину.

В спецслужбе сообщали о планах допросить Силлина и Бернстайна по этому делу. Соответствующие повестки были направлены в посольство США в Москве.

Вашингтон осудил арест Шонова. Единственной задачей Шонова на момент ареста было составление подборок материалов из общедоступных российских СМИ, заявили в Госдепе.

Теги
Посольство США дипломатия высылка дипломатов
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