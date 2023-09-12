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Путин выразил соболезнования в связи с ураганами в Ливии

Путин выразил соболезнования в связи с ураганами на северо-востоке Ливии
Фото: Esam Omran / Reuters
Фото: Esam Omran / Reuters

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю президентского совета Ливии Мухаммеду Менфи в связи с новоднением на северо-востоке страны. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Разделяем боль и скорбь дружественного народа Ливии. И, конечно, готовы оказать необходимое содействие», — говорится в телеграмме.

В воскресенье, 10 сентября, на восточную Ливию обрушился ураган «Даниэль». Он затронул прибрежные города Джабаль аль-Ахдар, Дерну и Бенгази. Ливийские власти объявили три района в восточной провинции Киренаика (куда также входит город Дерна) зоной бедствия и обратились за международной помощью, сообщала Al Jazeera со ссылкой на заявление президентского совета страны.

Из-за урагана две плотины, которые окружают Дерну, обрушились, после этого произошло наводнение. Вода смыла жилые кварталы и разрушила дома во многих прибрежных городах восточной части Ливии. Власти объявили чрезвычайное положение, закрыли школы и магазины и ввели комендантский час. ООН пообещала «оказать срочную чрезвычайную помощь в поддержку усилий по реагированию на местном и национальном уровнях». По последним данным, в городе погибли около 2 тыс. человек, по меньшей мере 5 тыс. человек числятся пропавшими без вести.

Теги
Ливия Владимир Путин наводнение соболезнования
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