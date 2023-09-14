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В норвежский порт Тромсё зашла первая атомная подлодка США класса «Огайо»

Атомная подлодка США класса «Огайо» впервые зашла в норвежский порт Тромсё
Фото: United States Sixth Fleet
Фото: United States Sixth Fleet

Американская атомная подводная лодка USS Florida зашла в порт Тромсё на севере Норвегии, сообщила пресс-служба шестого оперативного флота США. Субмарина такого класса прибыла в страну впервые.

Подлодка класса «Огайо» оснащена управляемыми крылатыми ракетами. В сообщении говорится, что субмарина должна «принять высокопоставленных гостей для экскурсии». Предполагается, что этот шаг укрепит партнерство США и Норвегии.

В августе, до прибытия в Тромсё, USS Florida посетила Неаполь.

Минобороны России, в свою очередь, сообщило, что два стратегических бомбардировщика Ту-95МС в сопровождении истребителей Су-30СМ выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями. Полет проходил над нейтральными водами и продлился около четырех часов.

В Минобороны отметили, что полет выполнялся «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства». Там подчеркнули, что подобные патрулирования над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики и других морей российская авиация проводит регулярно.

Ранее, 11 сентября, ведомство сообщило о плановом полете двух российских бомбардировщиков Ту-22м3 над акваторией Балтийского моря. Их сопровождали истребители Су-35с. Самолеты пробыли в воздухе около пяти часов.

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Теги
ВМС США США Норвегия атомная подлодка Минобороны патрулирование Норвежское море
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