Посольство в Египте призвало соблюдать ограничения в море после атак акул

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Посольство России в Каире призвало российских туристов, которые отдыхают в Египте, соблюдать все предписания властей, в том числе ограничения на плавание в открытом море, после того как на одном из пляжей на египтянку напала акула. Об этом сообщается в телеграм-канале дипмиссии.

«Просим отдыхающих на египетских курортах россиян неуклонно соблюдать все предписания местных властей, включая ограничения по плаванию в открытом море», — сказано в заявлении.

Посольство выступило с заявлением после того, как на гражданку Египта на пляже города Дахаб в 100 км от Шарм-эш-Шейха напала акула. Это произошло накануне, 13 сентября. Женщина получила травмы, ее госпитализировали.

Туристка, отдыхавшая в том же отеле, что и египтянка, рассказала РБК, что 16 августа отдыхающие уже видели акулу, но ее так и не нашли, а власти заявили, что та неопасна. Еще раз акулу заметили примерно в конце августа, тогда пляж закрывать не стали. По словам очевидцев, она была длиной около 3 м.

Sky News Arabia писал со ссылкой на источник среди медиков, что пострадавшей женщине ампутировали руку. По данным телеканала, речь идет о тигровой акуле. В июне такая же напала на россиянина в Хургаде.

После произошедшего пляж, где произошло нападение, был закрыт. Министр окружающей среды Египта Ясмин Фуад поручила сформировать специальную комиссию для обследования пляжа и определения причин нападений акул.