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На туристку в Египте напала акула

На туристку в Египте напала акула, женщину госпитализировали
Нападение акулы на туристку произошло на пляже близ отеля, ее доставили в больницу. Врачи стабилизировали состояние пострадавшей. Очевидцы рассказали, что женщина лишилась руки
Фото: Peter Sutter / Arco Images / imagebroker.com / Global Look Press
Фото: Peter Sutter / Arco Images / imagebroker.com / Global Look Press

Акула напала на гражданку Египта на пляже города Дахаб, расположенного в Южном Синае, в 100 км от Шарм-эш-Шейха, пишет Cairo24.

Женщина получила травмы, но врачам удалось стабилизировать ее состояние, она находится под наблюдением, сообщили в Министерстве окружающей среды.

«Мы не застали эту ужасную трагедию. Вернулись в отель позже, и на ресепшене нам сказали, что очень серьезное происшествие произошло с акулой. Со слов администраторов отеля, пострадала этническая египтянка. Что именно повреждено, никто не видел, так как она плавала в религиозной одежде», — рассказала РБК туристка Екатерина, отдыхающая в том же отеле, что и пострадавшая. По ее словам, все пляжи сейчас закрыты, паники нет.

Другая туристка, Екатерина Новгородова, рассказала РБК, что 16 августа отдыхающие уже видели акулу, но ее так и не нашли, а власти заявили, что та неопасна. Еще раз ее заметили примерно в конце августа, тогда пляж закрывать не стали. По словам очевидцев, акула была длиной около 3 м.

CNN Arabic пишет, что в социальных сетях распространяются сведения об ампутации руки у пострадавшей, но телеканал не получил официальных подтверждений этих данных.

О потере женщиной руки сообщают телеграм-каналы Baza и «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев. По их сведениям, акула напала, когда пострадавшая отдыхала на пляже отеля Dahab Lagoon вместе с мужчиной. Как пишет Shot, акула укусила женщину за плечо, ее без сознания доставили в больницу, двухчасовые попытки поймать хищника были безуспешны.

РБК направил запрос в посольство России в Египте и властям мухафазы Южный Синай.

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Три месяца назад, в начале июня, на другом египетском курорте — в Хургаде — акула напала на россиянина. Он погиб. Погибший мужчина не был туристом и давно жил в Египте. Жертвой акулы стал 23-летний уроженец Архангельска Владимир Попов, писали телеграм-каналы Baza и Mash. Акулу позднее поймали и сделали чучело.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Анастасия Куницына, Яна Баширова
При участии
Маргарита Овсянникова
Египет туризм акула
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