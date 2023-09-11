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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны отчиталось об уничтожении пункта управления дронами ВСУ

Минобороны: ВС России уничтожили пункт управления дронами в Херсонской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Leah Millis / Reuters
Фото: Leah Millis / Reuters

Российские военные уничтожили пункт управления украинскими беспилотниками в районе Берислава в Херсонской области. Об этом сообщает Минобороны России в телеграм-канале.

Помимо этого на херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили украинскую станцию радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Буковель-AD».

В районе Серебрянки в ДНР ВС России поразили пункт управления 100-й бригады теробороны Украины. На донецком направлении также была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50, отметили в Минобороны России.

Кроме того, в районе населенного пункта Табаевка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады теробороны Украины.

За сутки российские средства ПВО перехватили три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ольха». В населенных пунктах ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей уничтожено 46 украинских беспилотников.

Ранее в Минобороны России заявили, что артиллеристы подразделения «Восток» сорвали наступление ВСУ на южнодонецком направлении. В результате российские военные удержали свои позиции.

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Помимо этого военные группировки сил «Запад» отразили две контратаки ВСУ на купянском направлении и две атаки в районе населенных пунктов Ольшаны и Петропавловка.

Теги
Минобороны Херсонская область ВС России дроны ВСУ
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