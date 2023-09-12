Минобороны России впервые сообщило об уничтожении турецкой РСЗО Sakarya

РСЗО Sakarya (Фото: Wikimedia Commons)

Группировка российских войск «Запад» на купянском направлении уничтожила реактивную систему залпового огня T-122 Sakarya производства Турции, сообщило Минобороны России. Ведомство впервые сообщило об уничтожении на поле боя такой системы после начала спецоперации.

За сутки на этом направлении российские военные также уничтожили три автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, гаубицы TRF1 производства Франции и Д-20, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Кроме того, в районе села Новенькое Сумской области российские войска нанесли удар по командно-наблюдательному пункту подразделения 106-й бригады территориальной обороны Украины и уничтожили склад боеприпасов 118-й бригады теробороны в районе села Гремячка Черниговской области.

T-122 Sakarya — турецкий вариант советско-российской РСЗО «Град». Sakarya предназначена для поражения живой силы, боевой техники и фортификационных сооружений. В РСЗО используются неуправляемые реактивные снаряды 122-мм, максимальная дальность стрельбы — около 40 км. Помимо Турции, Sakarya стоит на вооружении Азербайджана, Кипра и ОАЭ. Пусковые установки Т-122 также используются на азербайджанских и казахстанских установках Lynx и Naiza.

Об уничтожении иностранной военной техники Минобороны России сообщает регулярно, в отдельные дни ведомство сообщает об уничтожении сразу нескольких образцов поставленных Западом вооружений.

9 июля Минобороны отчиталось об уничтожении в зоне военной операции в ДНР четырех танков, РСЗО RM-70 Vampire чешского производства, а также самоходной артиллерийской установки М109 Paladin производства США. В тот же день российские военные уничтожили склады боеприпасов 53-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Карловка и Краматорск.