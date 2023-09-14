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В Госдуме предупредили о возможности блокировки WhatsApp в России

Депутат Горелкин: WhatsApp могут заблокировать в России из-за анонимных каналов

Решение по работе мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России) могут пересмотреть из-за добавления функции анонимных каналов. Об этом заявил депутат и зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в своем телеграм-канале.

«Если продукт экстремистской компании Meta начинает расширять функционал в сторону массового распространения информации, официальная позиция относительно его деятельности на территории РФ может быть пересмотрена», — написал Горелкин.

13 сентября компания WhatsApp сообщила в своем блоге о запуске функции каналов в 150 странах. Они устроены по тому же принципу, что в Telegram: каналы отделены от личных переписок, список подписчиков доступен только владельцу канала, доступны реакции с выбором эмодзи, также администратор может запретить копировать или пересылать публикации. При этом каналы в WhatsApp будут включаться в каталог, формирующийся в зависимости от страны проживания пользователя

8 июня, после сообщения мессенджера об обновлении функционала и запуске анонимных каналов, Горелкин заявил, что так у «производителей и распространителей фейков и пропаганды скоро появится новый замечательный инструмент». По словам депутата, «легко можно представить, какие каналы и с каким контентом скоро станут доступны для российской аудитории», учитывая, что Meta запрещена в России.

В сентябре 2021 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что власти мониторят телеграм-каналы, поскольку они стали «неотъемлемой частью всего нашего информационного пространства».

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