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Владелец «Вкусно — и точка» купил разработчика компьютерного ПО

Владелец сети «Вкусно — и точка» Говор купил разработчика компьютерного ПО
Александр Говор
Александр Говор (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Владелец сети кафе «Вкусно — и точка» Александр Говор приобрел 100% московской компании ООО «Им Инжиниринг Сервисез», которая специализируется на разработке компьютерного программного обеспечения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Помимо разработки ПО, «Им Инжиниринг Сервисез» производит и продает компьютеры и периферийное оборудование. Компания ранее принадлежала нидерландским Ingram Micro Global Services B.V. (владела 99%) и Ingram Micro Europe B.V. (1%), следует из данных сервиса «РБК Компании».

ООО «Им Инжиниринг Сервисез» зарегистрирована в 2011 году. В 2022 году выручка компании составила 1,06 млрд руб., убыток — 69 млн руб.

Александр Говор в мае 2022 года приобрел активы сети «Макдоналдс», объявившей об уходе из России. Компания Говора «Гид» ранее управляла 25 ресторанами американской сети в Сибири. По условиям сделки сеть ресторанов должна была сменить название и фирменный стиль. В итоге новое руководство выбрало название «Вкусно — и точка».

На момент заключения сделки в России было 850 ресторанов «Макдоналдс», из них 132 управлялись франчайзи. В отчетности компании говорилось, что ее расходы за апрель—июнь 2022 года до налогообложения, связанные со сделкой, составили $1,2 млрд, а за все первое полугодие — $1,3 млрд. Кроме того, она понесла убытки в размере $127 млн из-за приостановки работы ресторанов в России и на Украине.

Говор заявлял, что приобрел бизнес «за символическую плату», но точную сумму разглашать отказался. Он указывал, что в соглашении предусмотрен опцион на обратный выкуп в течение 10–15 лет при условии, если Говор будет мастер-франчайзи.

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Теги
Александр Говор Макдоналдс Вкусно – и точка программное обеспечение
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