Старовойт сообщил об обстреле села и деревни в Курской области

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ВСУ обстреляли деревню Успеновка и село Гордеевка в Кореневском районе Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

В Успеновке зафиксировано десять прилетов, а в Гордеевке — два.

«К счастью, пострадавших нет, обошлось без разрушений. В Гордеевке повреждена линия электроснабжения. Аварийные бригады приступят к ее восстановлению, когда появится возможность», — написал он в своем телеграм-канале.

Курская область граничит с Сумской областью Украины. После начала военной операции власти региона регулярно сообщают об обстрелах.



3 сентября ВСУ в очередной раз обстреляли поселок Теткино Глушковского района. Пострадавших и разрушений не было.

В тот же день в районе села Козино Рыльского района и недалеко от села Горналь Суджанского района обезвредили два дрона.

«Оба украинских беспилотника обнаружили с помощью комплексов РЭБ (радиоэлектронной борьбы. — РБК) и посадили антидроновыми ружьями. Обошлось без пострадавших и повреждений», — сообщил тогда глава региона.