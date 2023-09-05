Двое пожилых туристов пропали в Ключевском парке у вулканов на Камчатке

Два туриста пропали на маршруте через вулканы на Камчатке

Фото: ГУ МЧС по Камчатскому краю

В Ключевском парке на Камчатке пропали двое туристов старше 70 лет, сообщили в сети природных парков «Вулканы Камчатки».

По информации пресс-службы сети, Александр Благуляк и Геннадий Кочкин, 1951 года рождения, которые шли по маршруту от поселка Ключи через вулкан Средний и ледник Богдановича, не появились на стоянке «Клешня», последнем пункте пути. В последний раз туристы выходили на связь 27 августа с ледника.

В природном Ключевском парке находятся 13 самых высоких вулканов России, четыре из них действующие. Парк расположен в 500 км от Петропавловска-Камчатского. Как уточнили в «Вулканах Камчатки», летом в нем можно прогуливаться пешком и заниматься альпинизмом, а зимой совершать лыжные походы.