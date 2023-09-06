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В Ленобласти без газа остались почти 160 домов и 11 предприятий

В Ленинградской области произошла разгерметизация газопровода
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

В Тихвинском районе Ленинградской области произошла разгерметизация газопровода, сообщила ТАСС пресс-служба АО «Газпром газораспределение Ленинградская область».

По данным ведомства, без газа остались 11 промышленных потребителей, 24 многоквартирных дома и 138 частных домов. «Комсомольская правда — Санкт-Петербург» пишет, что авария произошла на газопроводе высокого давления рядом с микрорайоном Лесопитомник. Угрозы для населенных пунктов в округе нет.

По данным 47news, без газоснабжения остались около 600 абонентов. Газопровод питал Тихвинский вагоностроительный завод, пока не известно, можно ли подключить резервные источники. Без газа также остался завод по производству прохладительных напитков «Воды Лагидзе».

В областной администрации сообщили, что ремонт газопровода ведут три бригады специалистов.

В мае на недействующем участке магистрального газопровода в Ханты-Мансийском автономном округе произошел взрыв. В результате погиб один человек, пятеро пострадали. Следственный комитет завел уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Теги
Ленинградская область утечка газа газопровод
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