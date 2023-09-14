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Корвет «Резкий» вошел в состав Тихоокеанского флота

Новейший корвет «Резкий» вошел в состав Тихоокеанского флота во Владивостоке

Новейший корвет «Резкий» проекта 20380 вошел в состав Тихоокеанского флота, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента.

Торжественная церемония подъема военно-морского флага и приема в корабельный состав Военно-морского флота (ВМФ) прошла во Владивостоке. «Сегодня знаменательный праздник для всего военно-морского флота и, конечно же, для Тихоокеанского флота — мы принимаем четвертый корпус, построенный на Амурском судостроительном заводе — <…> это корвет «Резкий», — заявил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

Он подчеркнул, что этот корабль — «сплав мысли, боевого могущества, баланс сил».

29 июня бывший гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил, что фрегат «Адмирал Головко» и корвет «Резкий» собираются пополнить ВМФ.

Корвет «Резкий» — многоцелевое судно с управляемым ракетным вооружением ближней и дальней морской зоны, четвертый корабль проекта 20380. Предназначен для патрулирования и ведения борьбы с надводными и подводными судами.

21 июня Евменов сообщил, что в состав ВМФ в этом году должны войти 44 боевых корабля и судна обеспечения. Он уточнил, что все новые российские фрегаты и корветы будут вооружены гиперзвуковыми ракетами «Циркон», при этом во флоте не откажутся и от ракет «Оникс» и «Калибр».

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Теги
ВМФ Тихоокеанский флот российский корабль
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