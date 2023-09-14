Минобороны сообщило о срыве двух атак ВСУ в районе Торского выступа

Военные сорвали две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Торского выступа на краснолиманском направлении, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

По его словам, с помощью артиллерийского огня и штурмовой авиации российским военнослужащим удалось нанести поражение 12-й бригаде спецназначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) в районе Серебрянского лесничества. Савчук уточнил, что украинская сторона потеряла 40 военных и боевую бронированную машину.

Торский выступ находится рядом с Кременной — города в Северодонецком района Луганской области.

Южная группировка войск уничтожила командный пункт и пункт управления беспилотниками ВСУ в районе населенных пунктов Красногоровка и Авдеевка в ДНР. Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили. Он добавил, что оперативно-тактическая авиация подразделения нанесла удары по скоплению вооружений и военной техники ВСУ в районе Ступочки.

13 сентября Минобороны сообщило, что два корабля получили повреждения при ракетной атаке ВСУ на Севморзавод в Севастополе. Его атаковали десять ракет, семь из них сбили системы ПВО. В море украинские дроны попытались атаковать отряд кораблей Черноморского флота, но их уничтожили. Севморзавод имени Серго Орджоникидзе — крупнейшее предприятие судоремонта и судостроения Крыма.