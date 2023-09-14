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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о третьей атаке дронов на Брянскую область за 3 часа

Минобороны сообщило о третьей атаке дронов ВСУ на Брянскую область за три часа
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Военная операция на Украине

В 00:30 мск системы ПВО сбили беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины над Брянской областью. Об этом сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.

По информации ведомства, дрон пытался «совершить террористическую атаку» по объектам на территории России. 

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что атаку беспилотников отбили над Брасовским районом и Стародубским муниципальным округом. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее в Минобороны заявили, что в 00:10 мск украинская сторона направила два беспилотника самолетного типа, дежурные средства ПВО его сбили.

О двух сбитых беспилотниках над Унечским районом, который находится в центральной части Брянской области, Богомаз сообщал в 22:19 мск. Жертв и повреждений также не было.

Тогда же губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что над селом Тулянка в Валуйском районе сбили воздушную цель. Он отметил, что оперативные службы уже выехали на место, однако разрушений и пострадавших нет.

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И Брянская, и Белгородская области граничат с Украиной и регулярно попадают под обстрелы с украинской стороны.

Теги
Минобороны Брянская область Александр Богомаз беспилотники
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