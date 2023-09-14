Трамп заявил, что Байден дал Путину основания осуждать США

Экс-президент США Дональд Трамп обвинил нынешнего лидера страны Джо Байдена в том, что уголовные обвинения, выдвинутые против него, дали президенту России Владимиру Путину основания для осуждения Соединенных Штатов. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social, сообщает Yahoo! News.

«Путин использует для критики Америки и всего хорошего, что она когда-то защищала, то, как бесчестный Джо Байден в стиле банановой республики обращается со своим политическим оппонентом, который значительно опережает его по результатам опросов», — заявил Трамп.

12 сентября, в ходе Восточного экономического форума, Путин сказал, что преследование Трампа в США демонстрирует «гнилость американской политической системы, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии». По словам президента, «все, что происходит с Трампом — это преследование по политическим мотивам», которое делается «на глазах общественности США и всего мира».

Всего Трампу предъявили в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, одно из которых связано со штурмом Капитолия в январе 2021 года: Трамп проиграл президентские выборы, уступив Байдену, а затем выступил на митинге в Вашингтоне. Он отказался признавать поражение и заявил, что итоги голосования были сфальсифицированы, после чего призвал сторонников к борьбе. Вину по делу о штурме он не признал.

Сенатор-демократ США от Вирджинии Тим Кейн заявил, что нападение сторонников Трампа на Капитолий — мощное основание для того, чтобы не допустить его в качестве кандидата на ближайшие выборы президента, которые должны пройти в 2024 году. Байден также выдвинул свою кандидатуру для участия от Демократической партии.