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В офисе Зеленского заявили, что знали о решении НАТО по Украине

Подоляк: Киев заранее знал, что Украину не пригласят вступить в НАТО на саммите в Вильнюсе

Власти Украины заранее знали, что страну не пригласят вступить в НАТО на саммите в Вильнюсе. Об этом заявил советник главы офисе президента страны Михаил Подоляк в эфире телемарофона.

«Мы знали, что НАТО сделает только первые шаги: долгосрочная программа и отказ от плана действий по членству (ПДЧ)», — заявил Подоляк.

Саммит НАТО проходит в Вильнюсе 11–12 июля. Кроме решения об увеличении военной помощи Украине было объявлено также об упрощении для нее вступления в блок и создание совета Украина — НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что «приглашение (в альянс) последует, когда все условия будут соблюдены». Он добавил, что страны — члены альянса предоставили Украине существенную военную поддержку, «потому что самая срочная задача сейчас — обеспечить победу Украины». «Пока Украина не победит, никакое членство не будет обсуждаться», — подчеркнул генсек.

Президент Украины Владимир Зеленский счел, что НАТО не готово пригласить страну в альянс, и раскритиковал блок за «неопределенность».

Москва выступала против расширения НАТО за счет территорий бывшего Советского Союза, в том числе Украины. Этот пункт значился в том числе в проекте договора с США и НАТО о гарантиях безопасности в конце 2021 года.

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