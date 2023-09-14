 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 103,11 (+1,54) Инвестиции, 13 сен, 17:13 Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 95,98 (+1,28) Инвестиции, 13 сен, 17:13
Минобороны сообщило о третьей атаке дронов на Брянскую область за 3 часа Политика, 00:58
В Днепре и Кривом Роге прогремели взрывы Политика, 00:52
Поверенного России вновь вызвали в МИД Румынии из-за обломков дрона Политика, 00:44
В Бразилии допустили отказ от членства в МУС из-за дисбаланса Политика, 00:34
Венгрия возложила на Украину ответственность за высокую инфляцию в стране Политика, 00:23
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 00:15
В Госдуме предупредили о возможности блокировки WhatsApp в России Политика, 00:11
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Кого из звезд футбола ловили на допинге Спорт, 00:00
«Аэрофлот» и Минтранс занялись вопросом снятия запрета на «мокрый» лизинг Бизнес, 00:00
Производитель капель «Баю-Бай» решил обанкротить крупную сеть аптек Бизнес, 00:00
Вашингтон не увидел шанса на конец конфликта на Украине на своих условиях Политика, 13 сен, 23:57
Экс-глава МИД Австрии рассказала, как перевезла пони в Россию из Сирии Политика, 13 сен, 23:34
С видом на Исаакий: почему стоит провести богемные выходные в Петербурге РБК Стиль и МТС Travel, 13 сен, 23:09
Газпромбанк ввел новые условия по ипотеке для незарплатных клиентов Финансы, 13 сен, 22:57
Военная операция на Украине ,  
0 

В Бразилии допустили отказ от членства в МУС из-за дисбаланса

Власти Бразилии допустили пересмотр членства в МУС из-за «дисбаланса»
Сюжет
Военная операция на Украине

Бразилия может выйти из соглашения об участии в Международном уголовном суде (МУС) из-за международного дисбаланса. Об этом заявил министр юстиции страны Флавио Дино.

«Бразильское законодательство ратифицировало [Римский статут] Международного уголовного суда, но многие страны мира, в том числе самые могущественные, этого не сделали. Президент Лула [да Силва] предупредил <...>, что существует дисбаланс, при котором одни страны придерживаются юрисдикции МУС, а другие — нет, например, США, Китай и другие», — отметил Дино, выступая перед журналистами в Сенате Бразилии.

Министр подчеркнул, что в нынешней ситуации правительство допускает, что «в какой-то момент бразильская дипломатия может пересмотреть свою приверженность этому соглашению, поскольку не было равенства между странами в применении этого инструмента».

В марте МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. 123 страны, ратифицировавшие Римский статут, должны подчиниться этому ордеру. Основанием для ордера МУС на арест стало подозрение в «незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию».

В сентябре президент Бразилии Лула да Силва пригласил Путина на саммит G20, который пройдет в этой стране в 2024 году. «Если Путин решит присоединиться, решение [об аресте] будет принимать суд, а не мое правительство», — подчеркнул да Силва. Тогда он сказал, что властям Бразилии нужно изучить вопрос о признании Римского статута, и призвал дождаться 2024 года, выразив надежду, что до саммита конфликт между Москвой и Киевом завершится.

Путин в этом году не приезжал в ЮАР, где саммит БРИКС проходил 22–24 августа в Йоханнесбурге. Он участвовал в мероприятии по видеосвязи. Власти Южно-Африканской Республики, которые, как и Бразилия, ратифицировали Римский статут.

Читайте на РБК Pro
Какие налоги придется платить, если вы откроете бизнес в Казахстане
Пора рассчитаться: какие налоги платят российские бизнесмены в Таиланде
Полное погружение: как будут выглядеть музеи будущего — Fast Company
Синдром раздраженного начальника: почему мы выбираем плохие компании
Теги
Бразилия Международный уголовный суд Лула да Силва
Материалы по теме
Россия отказалась допустить Бразилию к расследованию гибели Пригожина
Политика
Бразилия на переговорах по Украине призвала пригласить Россию
Политика
Лула да Силва призвал развитые страны «заплатить по историческим долгам»
Политика