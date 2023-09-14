В Бразилии допустили отказ от членства в МУС из-за дисбаланса

Бразилия может выйти из соглашения об участии в Международном уголовном суде (МУС) из-за международного дисбаланса. Об этом заявил министр юстиции страны Флавио Дино.

«Бразильское законодательство ратифицировало [Римский статут] Международного уголовного суда, но многие страны мира, в том числе самые могущественные, этого не сделали. Президент Лула [да Силва] предупредил <...>, что существует дисбаланс, при котором одни страны придерживаются юрисдикции МУС, а другие — нет, например, США, Китай и другие», — отметил Дино, выступая перед журналистами в Сенате Бразилии.

Министр подчеркнул, что в нынешней ситуации правительство допускает, что «в какой-то момент бразильская дипломатия может пересмотреть свою приверженность этому соглашению, поскольку не было равенства между странами в применении этого инструмента».

В марте МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. 123 страны, ратифицировавшие Римский статут, должны подчиниться этому ордеру. Основанием для ордера МУС на арест стало подозрение в «незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию».

В сентябре президент Бразилии Лула да Силва пригласил Путина на саммит G20, который пройдет в этой стране в 2024 году. «Если Путин решит присоединиться, решение [об аресте] будет принимать суд, а не мое правительство», — подчеркнул да Силва. Тогда он сказал, что властям Бразилии нужно изучить вопрос о признании Римского статута, и призвал дождаться 2024 года, выразив надежду, что до саммита конфликт между Москвой и Киевом завершится.

Путин в этом году не приезжал в ЮАР, где саммит БРИКС проходил 22–24 августа в Йоханнесбурге. Он участвовал в мероприятии по видеосвязи. Власти Южно-Африканской Республики, которые, как и Бразилия, ратифицировали Римский статут.