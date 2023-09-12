В Белгородской области силы ПВО сбили украинский беспилотник
Минобороны: В Белгородской области силы ПВО сбили украинский беспилотник
После полудня в Белгородской области был сбит украинский беспилотный летательный аппарат, сообщает Минобороны.
Инцидент произошло около 13:30. «Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.
Накануне было три сообщения о сбитых в Белгородской области дронах.
«В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа», — написал губернатор Вячеслав Гладков в сообщении о третьем сбитом аппарате.
В ночь на 11 сентября Минобороны сообщило, что в Белгородской области около часа ночи были сбиты два дрона.
Повреждения получили два домовладения, пострадавших не было.