В Белгородской области силы ПВО сбили украинский беспилотник

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После полудня в Белгородской области был сбит украинский беспилотный летательный аппарат, сообщает Минобороны.

Инцидент произошло около 13:30. «Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Накануне было три сообщения о сбитых в Белгородской области дронах.



«В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа», — написал губернатор Вячеслав Гладков в сообщении о третьем сбитом аппарате.



В ночь на 11 сентября Минобороны сообщило, что в Белгородской области около часа ночи были сбиты два дрона.



Повреждения получили два домовладения, пострадавших не было.