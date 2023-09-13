Гладков сообщил об обстреле поселка Уразово в Белгородской области

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ВСУ обстреляли окраину поселка Уразово Валуйского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Пострадавших нет. После подворового обхода повреждения выявлены в двух соцобъектах: выбиты окна. На месте работает комиссия по обследованию и оценке ущерба», — говорится в сообщении.

Mash уточняет, что от обстрела пострадали детский сад № 2 и дом престарелых. По данным телеграм-канала, в момент обстрела в доме-интернате находились 44 пенсионера, а также примерно 40 сотрудников. В здании были повреждены окна и металлические ворота. В детском саду никого не было: он работает в дистанционном режиме. В здании были разбиты окна и повреждена крыша.

Белгородская область граничит с Украиной и регулярно подвергается атакам со стороны украинских военных. В регионе введен повышенный (желтый) уровень террористической опасности.

3 сентября Уразово уже попадало под обстрел. Пострадавших не было. Повреждения разной степени получили четыре частных домовладения и один легковой автомобиль, сообщал Гладков.