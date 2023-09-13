Минобороны заявило об уничтожении авиацией трех плавающих дронов

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Во вторник, 13 сентября, российская военная авиация уничтожила в Черном море три украинских беспилотных катера, сообщает Минобороны в своем телеграм-канале.

«13 сентября в акватории Черного моря Морской авиацией Черноморского флота обнаружены и уничтожены 3 безэкипажных катера ВСУ», — говорится в сообщении.

Рано утром ВСУ атаковали судоремонтный завод им. Серго Орджоникидзе в Севастополе. По информации телеканала Sky News, атака была совершена при помощи ракет Storm Shadows. Официально ни Россия, ни Украина не сообщали о типе примененных ракет, однако командующий украинскими ВВС Николай Олещук назвал произошедшее «отличной работой» авиации.

В российском Минобороны не назвали корабли, пострадавшие в ходе атаки, однако обещали восстановить их в скором времени. По официальной информации, в результате атаки пострадали 24 человека. Одновременно с этим в море была проведена атака на отряд кораблей Черноморского флота с использованием безэкипажных катеров. Их уничтожил патрульный корабль «Василий Быков», сообщило Миноброны.