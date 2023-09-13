 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 103,11 (+1,54) Инвестиции, 17:13 Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 95,98 (+1,28) Инвестиции, 17:13
Сборная Польши отправила в отставку тренера после провала в отборе Евро Спорт, 20:30
Euroclear не захотел отвечать в России за блокировку активов инвесторов Инвестиции, 20:29
Скандальный шахматист из США ответил Крамнику на разбор «странной» игры Спорт, 20:10
В Мексике депутатам показали «мумии пришельцев». Видео Общество, 20:05
ЕК решила расследовать ценообразование китайских электромобилей Экономика, 20:04
Минобороны заявило об уничтожении авиацией трех плавающих дронов Политика, 20:00
Чернышенко назвал число работающих в России программистов Технологии и медиа, 19:44
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Какие страны ЕС решили запретить въезд российских автомобилей Политика, 19:30
Памфилова назвала рекордной явку в 46% Политика, 19:16
Монсона избрали в парламент Башкортостана Спорт, 19:14
Военная операция на Украине. Карта на 13 сентября Политика, 19:12
Посольство в Латвии предостерегло россиян от поездок в страну на машине Политика, 19:12
Главу отдела контрразведки пермского УФСБ арестовали за взятку в ₽100 млн Общество, 18:57
«Сибур» перенес срок реализации Амурского ГХК на 2027 год Бизнес, 18:56
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны заявило об уничтожении авиацией трех плавающих дронов

Минобороны: в Черном море авиация уничтожила три безэкипажных катера ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Во вторник, 13 сентября, российская военная авиация уничтожила в Черном море три украинских беспилотных катера, сообщает Минобороны в своем телеграм-канале.

«13 сентября в акватории Черного моря Морской авиацией Черноморского флота обнаружены и уничтожены 3 безэкипажных катера ВСУ», — говорится в сообщении.

Рано утром ВСУ атаковали судоремонтный завод им. Серго Орджоникидзе в Севастополе. По информации телеканала Sky News, атака была совершена при помощи ракет Storm Shadows. Официально ни Россия, ни Украина не сообщали о типе примененных ракет, однако командующий украинскими ВВС Николай Олещук назвал произошедшее «отличной работой» авиации.

В российском Минобороны не назвали корабли, пострадавшие в ходе атаки, однако обещали восстановить их в скором времени. По официальной информации, в результате атаки пострадали 24 человека. Одновременно с этим в море была проведена атака на отряд кораблей Черноморского флота с использованием безэкипажных катеров. Их уничтожил патрульный корабль «Василий Быков», сообщило Миноброны.

Теги
Минобороны ВСУ катер Военная операция на Украине Черноморский флот
Материалы по теме
Надводные беспилотники атаковали Крымский мост. Что о них известно
Политика
Развожаев сообщил об атаке надводных беспилотников на Севастополь
Политика
Губернатор Севастополя сообщил об атаке надводных беспилотников
Политика