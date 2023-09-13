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Политика ,  
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Глава военной разведки Украины стал аспирантом курса «Политология»

Глава ГУР Бурданов поступил в аспирантуру на направление «Политология»
Кирилл Буданов
Кирилл Буданов (Фото: gur.gov.ua)

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов подал документы на поступление в аспирантуру по специальности «Политология», сообщает телеканал Hromadske.

Буданов подал документы в национальный университет «Острожская академия» (НаУОА) на вечернюю форму обучения. Он числится первым в списке поступающих на направление «Политология», набрав больше 90 баллов по каждому предмету и 278,5 в сумме.

НаУОА считает себя самый старым университетом на Украине и Восточной Европе. Учреждение была основано в 1576 году, просуществовало меньше века и закрылось, а в 1994-м его решили восстановить. Оно также является музеем — Острог был центром книгопечатания, поэтому во время раскопок и восстановления исторического вида академии была найдена и собрана коллекция старинных рукописей и печатных изданий.

Ректор университета Игорь Пасечник подтвердил информацию. «Здесь сильный молодой преподавательский состав, и абсолютно ничего удивительного, что в академию поступают в магистратуру или аспирантуру самые известные личности в Украине», — сказал он. По его словам, в академии также учился Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и еще девять генералов.

В последнее время Буданов дает много интервью, в которых делится планами дальнейших действий в ходе военной операции. В одном из последних он рассказал Reuters о планах Украины продолжать контрнаступление после начала холодов.

В начале сентября в разговоре с телеканалом «1+1» Буданов заявил, что военный конфликт должен быть перенесен на территорию России. При этом в интервью украинскому телеканалу «Новости 24» он опроверг желание заниматься публичной политикой.

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Теги
Кирилл Буданов документы аспирантура Украина
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