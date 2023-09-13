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В Севастополе потушили пожар на Севморзаводе после ракетной атаки

Глава Севастополя Развожаев: пожар на Севморзаводе после ракетной атаки потушили
Сюжет
Военная операция на Украине
Пожар на судоремонтном заводе в Севастополе ликвидирован, заявил Развожаев. О возгорании он сообщил около 3:30 мск. Причиной стала ракетная атака ВСУ. Было выпущено десять крылатых ракет
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Пожар на территории Севморзавода, начавшийся после ракетной атаки ВСУ, потушили, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев на аппаратном совещании в правительстве.

«Очень оперативно пожар был фактически потушен, ликвидирован», — сказал он.

Об атаке на Севастополь и пожаре Развожаев сообщил ночью, около 3:30 мск. По предварительной информации, пострадали 24 человека.

Повреждены восемь домов, семь из которых многоквартирные, сообщил на совещании заместитель губернатора Евгений Горлов.

Пожар в результате ракетной атаки со стороны Украины произошел на южной площадке Севморзавода. По данным Минобороны, ВСУ выпустили по судоремонтному заводу им. С.Орджоникидзе десять крылатых ракет. Еще три безэкипажных катера атаковали отряд кораблей Черноморского флота.

Средства ПВО сбили семь ракет, а патрульный корабль уничтожил украинские катера. В результате атаки были повреждены два корабля, которые находились на ремонте, сообщило военное ведомство.

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Виктория Полякова Виктория Полякова, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
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